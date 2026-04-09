Turismo, energia e prezzi: come la guerra in Iran pesa anche su San Marino

Dalla tregua in Medio Oriente ai riflessi concreti sull’economia del Titano: è questo il quadro emerso nell’ultima puntata di “Viceversa”, condotta da Mauro Torresi, che ha acceso i riflettori sugli effetti della guerra in Iran tra turismo, energia e caro prezzi.

Il settore dei viaggi è tra i più colpiti dall'instabilità geopolitica. Luca Ruco, presidente del Comitato Turismo Organizzato (CTO), ha lanciato un forte grido d'allarme, sottolineando la differenza tra i tour operator, che lavorano a lungo termine, e le agenzie: "Sulle agenzie di viaggi è già perso perché si è fermata la domanda per la paura, l'aumento dei prezzi, la gente non ha stabilità" . Di qui la richiesta al Governo di istituire un "Fondo Salva-turismo", ovvero "un fondo che garantisca un cuscinetto a tutte le aziende che fanno turismo" , rendendosi disponibili come imprenditori a contribuire in prima persona .

Immediata la risposta del Segretario di Stato al Turismo, Federico Pedini Amati, che ha garantito un tavolo permanente: "A cadenza quindicinale faremo il punto con gli operatori del settore" . Il Segretario ha però allargato lo sguardo alle urgenze del Paese, frenando sulla creazione immediata di un fondo specifico ma assicurando interventi in assestamento di bilancio : "La priorità per i cittadini non è il viaggio, mi scuso, ma tanto è così, è la spesa. Quindi io devo prima di tutto monitorare la spesa quotidiana e l'inflazione" .

Sul fronte degli eventi interni, Pedini Amati ha spento le polemiche confermando un appuntamento storico, pur se ridimensionato dai tagli al bilancio "perché nel turismo - ha sottolineato il Segretario - sono state date risorse minori, checchè se ne dica". "Torneranno le Giornate Medievali con una spesa molto minore" , chiarendo che un evento di due giorni da 200.000 euro era insostenibile paragonato al Natale delle Meraviglie "che costa 330.000 euro e ne dura 40" ha aggiunto il Segretario.

Il dibattito si è acceso con l'intervento di Fabio Righi (Domani Motus Liberi), che ha puntato il dito contro la mancanza di programmazione dello Stato, criticando lo stallo su infrastrutture chiave come l'Aviosuperficie e i ritardi sull'autonomia energetica: "Non si può sempre subire, bisogna anche programmare il proprio futuro". Righi ha attaccato duramente la scelta di investire risorse pubbliche nel campo fotovoltaico di Visano, in provincia di Brescia: "Il primo investimento che noi avremmo fatto non sarebbe stato sicuramente quello di 15 milioni su per giù fuori territorio in un campo fotovoltaico che non esiste nel bresciano" .

Sull'immobilismo il Segretario Pedini Amati non ha risparmiato un'autocritica sulla mancanza di progetti per l'autonomia idrica e energetica. "Noi 40 anni fa parlavamo del bacino imbrifero", sottolineando come ancora il progetto per la captazione dell'acqua e la produzione di energia elettrica sia ancora sulla carta. Stesso copione per la gestione dei rifiuti, con l'esempio del termovalorizzatore di Praga costruito "in centro città qualcosa come 35 anni fa e non produce effetti dannosi per la popolazione". "Se noi avessimo messo via 2 milioni all'anno - ha aggiunto - per pagare il bacino imbrifero, il termovalorizzatore o qualunque cosa ci renda autonomi, noi avremmo fatto l'opera del nostro dovere in campo di autosufficienza" . Invece, la Repubblica si trova ancora a dover rinunciare a opere nevralgiche da "15 milioni per il termovalorizzatore, altri 15 milioni per il bacino imbrifero", bloccate da ostacoli che il Segretario lascia solo intuire: "Il problema è che non ce la si fa mai e non capisco il perché. O meglio, una risposta me la sono data, ma non la posso dire palesemente" .

A difendere l'operato della maggioranza è intervenuto Michele Muratori (Libera), che ha rivendicato i risultati sulla transizione ecologica: "Dal 2022, anche derivanti dalla crisi energetica, siamo arrivati a una produzione dell'11% con l'investimento che è stato fatto a Visano". Muratori ha giustificato la scelta di investire fuori confine spiegando che a San Marino "avremmo occupato circa un Castello, un Castello e mezzo" e che i calanchi non sono adatti a ospitare tali impianti.

A tracciare il quadro forse più drammatico della filiera economica è stato Luca Fabbri, rappresentante del settore carburanti per l'Unione Sammarinese Commercio (USC), che ha raccontato la trincea quotidiana dei distributori: "Gli effetti noi li vediamo quotidianamente perché comunque siamo costantemente in collegamento con tutti i mercati" . Fabbri ha descritto una situazione fuori controllo, sperando nella tregua per un "brusco calo" dei prezzi al consumo: "Non è mai accaduto che ci sia un aumento dei prezzi alla pompa di 10 centesimi al giorno". Sottolineando come i benzinai siamo di fatto inermi di fronte a dinamiche così ampie: "Se ci raddoppiano le fatture d'acquisto, noi dobbiamo anche garantire il prodotto, il pagamento ai fornitori", a cui si aggiunge il peso delle commissioni bancarie sui pagamenti elettronici che lievitano in proporzione ai rincari.

Scongiurato, almeno per ora, il rischio di rimanere a secco, Fabbri ha però ricordato la totale dipendenza energetica del Titano: "San Marino è un po' legato a quello che succede anche nella nostra vicina Italia, perché ricordiamoci che il nostro approvvigionamento è solo dall'Italia" . Un vincolo strutturale che rende impossibili soluzioni autarchiche: "Non è che possiamo fare le scorte di un anno o un mese e non possiamo neanche pretendere che dall'Italia ci tengano un silos del deposito a disposizione per San Marino" . Da qui l'urgenza di una rapida risoluzione diplomatica: "Abbiamo bisogno che questo conflitto finisca nel mese di aprile deve un po' concludersi il tutto e ritornare alla normalità".

Oltre al blocco dei cantieri causato dai rincari vertiginosi di "ferro o polistirolo per fare i termocappotti delle case", il rappresentante USC ha evidenziato come la crisi in Medioriente stia paralizzando anche settori insospettabili, come la "componentistica elettronica", dove si registrano "aumenti del 10, 20, 30%". Una volatilità che distrugge la programmazione aziendale: chi ha bisogno di pianificare a medio termine oggi è bloccato, "attendendo che il mercato si stabilizzi un pochino".





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