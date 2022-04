Turismo, Garavaglia: “Sarà un'ottima stagione"

La guerra ha cancellato l'arrivo dei turisti russi, “occorre farsene una ragione e investire su altri mercati”, con campagne mirate, come quella sui giovani di Israele che partirà a breve: lo dice il Ministro Massimo Garavaglia, dal palco della rassegna culturale La Riccionese. Definisce la Perla verde un modello da far conoscere e replicare, e guarda al turismo come motore di ripresa. La fine dello stato di emergenza può farlo tornare a volare, dopo essere stato frenato da regole “difformi e più restrittive rispetto ad altri paesi”. Dopo due anni di chiusure c'è voglia di fare vacanza. Garavaglia punta su cicloturismo e sport, con eventi internazionali per attrarre in Italia stranieri.

Nel frattempo, fronte eventi, è in arrivo la 17esima edizione della Notte Rosa, all'insegna del pensiero positivo. Si svolgerà nel primo week end di luglio, da venerdì 1 a domenica 3. La riviera darà così il suo benvenuto all'estate, ad una stagione che – promette Garavaglia - sarà una “grande occasione di ripartenza”. Affronta anche il tema spinoso delle concessioni demaniali, il testo della Riforma – dice – è al Senato e sarà visto nelle prossime settimane. Ritiene “ragionevole un periodo di transizione di un paio di anni per chiudere l'operazione in maniera serena".

Fronte spiagge, è stata pubblicata l’ordinanza balneare 2022: confermate le distanze tra ombrelloni, delivery e il divieto a plastica monouso e fumo sulla battigia. Per incrementare la qualità dell’offerta e consentire una maggiore permanenza dei turisti sull’arenile, dal 28 maggio all’11 settembre, verrà garantita la possibilità di permanere nelle strutture balneari e di utilizzare i servizi almeno fino alle 22. Per incrementare la sicurezza, i concessionari dovranno installare impianti per l’illuminazione, con luci accese dal tramonto all’alba. L’accesso alla spiaggia sarà vietato dall’1 alle 5.

Nel servizio l'intervista al Ministro del Turismo Massimo Garavaglia