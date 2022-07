Turismo, i valori tornano a quelli pre-pandemici. Vannucci: una ripresa 'a mezzo tono'

“La ripresa c'è, ma è a mezzo tono”. Siamo al giro di boa dell'estate, sicuramente presto per tracciare bilanci, anche se si sta delineando una tendenza che l'ufficio Informatica e statistica di San Marino certifica nel suo ultimo bollettino: da gennaio a giugno 2022, arrivi e pernottamenti sono aumentati, rispetto allo scorso anno, rispettivamente del 90% e del 78%. Si torna in linea ai dati pre-pandemici, con pernottamenti addirittura in aumento del 2,3% rispetto al 2019. Riccardo Vannucci, Presidente di Federalberghi e vice presidente Usot, conferma a ripresa ma limitata a turismo “di passaggio” e quindi limitata al breve periodo, punta il dito sui rincari bollette e carburante, che non pesano solo sulla capacità di spesa delle famiglie, ma anche sulla gestione delle strutture alberghiere, che non possono adeguare i prezzi per questione di competitività, fa presente che le preoccupazioni sono soprattutto legate all'autunno che ci aspetta.

Nel video l'intervista a Riccardo Vannucci, Presidente Federalberghi e vice Presidente Usot