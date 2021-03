Turismo: il Segretario di Stato Pedini Amati incontra il Ministro Massimo Garavaglia

Il rilancio del turismo post covid al centro dell'incontro che si è tenuto ieri fra il Ministro del Turismo italiano Massimo Garavaglia e il Segretario di Stato per il Turismo della Repubblica di San Marino Federico Pedini Amati. L'incontro, in video conferenza, aveva l'obiettivo di promuovere e favorire iniziative comuni. Dai ministri è emersa la volontà di aggiornare “l'Accordo sulla cooperazione in campo turistico tra Italia e San Marino" del 2004, oltre che di convocare la Commissione Mista Italia-San Marino. Nell'occasione il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati ha presentato il "Sustainable Tourism Developement Project" promosso dal Tavolo Turistico Territoriale (TTT).