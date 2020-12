Turismo: in arrivo il Voucher Vacanza San Marino. Pedini Amati sul Capodanno: "Niente cenoni sul Titano"

Foto sfondo Pixabay, nel riquadro il Segretario al Turismo Federico Pedini Amati

Nuove iniziative per incentivare il turismo nei mesi a venire: in arrivo il “Voucher Vacanza San Marino”. Si tratta di un'iniziativa che prevede, per i visitatori, il pagamento di un sola notte a fronte di tre trascorse sul Titano. Una la pagherà l'Ufficio del Turismo, una l'operatore e la terza sarà a carico del cliente. Nei primi mesi del 2021 verrà lanciata una campagna di comunicazione ad hoc, come si legge nel regolamento attuativo dell'ultimo decreto a supporto del comparto che è uno dei più colpiti dalla crisi legata alla pandemia. L'offerta sarà acquistabile fino al 31 maggio 2021 e utilizzabile fino al 9 gennaio 2022.





Nel frattempo, è polemica dopo la pubblicazione di offerte, su web, da parte di hotel sammarinesi relative al cenone di Capodanno da consumare in sala e non in camera, come riportato dalla stampa riminese. Gli albergatori di Rimini sono sul piede di guerra. Tra loro c'è chi ha parlato di “furbate” e c'è chi ha contattato direttamente le forze dell'ordine del Titano invocando verifiche e controlli.

Sulla questione interviene Federalberghi San Marino che si dice indignata per il "comportamento irresponsabile - scrive - di alcune strutture che hanno disatteso le disposizioni del Governo". L'Associazione invita allora l'esecutivo a prendere "provvedimenti sanzionatori". Sul tema fa chiarezza il segretario di Stato al Turismo, Federico Pedini Amati, che smentisce la possibilità di cenone in sala. Parla di "indicazione ingannevole". "Faremo tutte le verifiche del caso - annuncia - affinché tutto questo non avvenga". Le modalità, spiega, sono le stesse dell'Italia. La cena va, quindi, consumata in camera o "in un luogo idoneo", ma non ci sarà alcun cenone.

Nel video, l'intervista al segretario di Stato al Turismo, Federico Pedini Amati