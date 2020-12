Turismo: in arrivo il Voucher Vacanza San Marino. Pedini Amati sul Capodanno: "Niente cenoni sul Titano" A Rimini solo tra le 10 e le 15 strutture aperte, spiega Federalberghi

Tre notti al prezzo di una. E' l'offerta turistica del “Voucher Vacanza San Marino”: un'iniziativa che prevede, per i clienti di hotel e simili, il pagamento di una sola notte a fronte di tre trascorse sul Titano. Una la pagherà l'Ufficio del Turismo, una l'operatore e la terza sarà a carico del cliente. Nei primi mesi del 2021 verrà lanciata una campagna di comunicazione ad hoc, come si legge nel regolamento attuativo dell'ultimo decreto a supporto del comparto. L'offerta sarà acquistabile fino al 31 maggio 2021 e utilizzabile fino al 9 gennaio 2022.

Il Capodanno si avvicina e, nelle ultime ore, non sono mancate polemiche dopo la pubblicazione, su web, di offerte, da parte di hotel sammarinesi, per il cenone di Capodanno in sala e non in camera. Questo ha scatenato dure critiche tra gli albergatori di Rimini. Su questo è intervenuto il segretario di Stato al Turismo, Federico Pedini Amati, che ha smentito la possibilità di fare cenoni in Repubblica, annunciando verifiche in merito.

Federalberghi San Marino si è detta indignata per il "comportamento irresponsabile di alcune strutture” che hanno istigato gli abitanti di Rimini e San Marino, scrive, a fare cenoni “occupando le stanze in maniera distorta”. L'associazione ha quindi invitato l'esecutivo a prendere "provvedimenti sanzionatori".

Nel pomeriggio un nuovo aggiornamento, con una circolare del Congresso di Stato che spiega: le cene in sala sono consentite per i soli clienti delle strutture ricettive fino alle ore 22. Dopo c'è il servizio in camera. Critica la condizione degli albergatori di Rimini. Solo tra i 10 e i 15 alberghi saranno aperti, spiega Patrizia Rinaldis, presidente Federalberghi Rimini. E il Grand Hotel sarà chiuso.

Nel servizio, le interviste al segretario di Stato al Turismo, Federico Pedini Amati, e alla presidente Federalberghi Rimini, Patrizia Rinaldis





