Turismo: in centro hotel e ristoranti verso il pienone. Usc: "Meno gente, manca l'atmosfera natalizia"

Hotel quasi sold-out in centro storico a San Marino nei giorni a ridosso del Capodanno. Sono le prime analisi generali che arrivano dagli operatori turistici. Si parla di una permanenza, in media, di 2 o 3 notti. "Il Natale delle Meraviglie è partito un po' in sordina - dice Luigi Sartini, presidente Usot - ma adesso siamo a un livello di presenze molto buono", specie da Santo Stefano in poi. Trend positivo anche per i ristoranti. Quello di Natale è considerato un periodo "fondamentale", spiega Sartini, considerando i successivi mesi invernali in cui si avrà meno giro di visitatori.

Anche Francesco Brigante, presidente del Consorzio2000, conferma che si è vicini al pienone negli alberghi del centro. Le altre strutture, dice, lavorano soprattutto con altri tipi di clienti, ad esempio quelli legati al business. Stessa tendenza per i ristoranti, dice Brigante: in Città buona affluenza, meno negli altri Castelli, perché in centro si svolge la maggior parte degli eventi.

Dal settore del commercio emergono, però, perplessità. "Manca l'atmosfera natalizia", afferma Marina Urbinati, presidente dell'Usc, che sostiene ci sia meno gente rispetto all'anno scorso. Riconosce il lavoro di comunicazione fatto per il Natale delle Meraviglie e, proprio a proposito di questo, parla di una "aspettativa delusa" di chi arriva sul Titano come visitatore.