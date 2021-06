CRISI DEL SETTORE Turismo in cerca di lavoratori, Sartini chiude per un periodo il ristorante stellato: "Frustrante, finita una difficoltà ne arriva un'altra" L'allarme di Federalberghi RImini: "Dopo gli annunci, su 10 chiamate, spesso fortunati se si presenta una persona"

Doveva essere il periodo della ripartenza. Invece Luigi Sartini, chef stellato e presidente Usot, sarà costretto a chiudere per un periodo il ristorante sul Pianello, stella Michelin dal 2008. Manca il personale qualificato, spiega, per mantenere gli standard necessari, nello specifico cuochi. Si parla, dice, di stipendi da 1500 a 2500 euro al mese. Il ristorante stellato sarà chiuso probabilmente fino a ottobre, anche se sono previsti eventi speciali per l'estate. Ma l'osteria rimarrà aperta.

[Banner_Google_ADS]



Il fenomeno non risparmia neanche la Riviera, con gli albergatori che tornano a lanciare l'allarme. Uno dei motivi, per gli operatori, è legato al sistema di ammortizzatori sociali: molti rifiutano offerte perché già destinatari, ad esempio, del reddito di cittadinanza. Federalberghi Rimini respinge poi le accuse, rivolte alla categoria, di sfruttamento dei lavoratori.

Nel servizio, le interviste a Luigi Sartini (chef e presidente Usot) e a Patrizia Rinaldis (presidente Federalberghi Rimini)

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: