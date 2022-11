Turismo: numeri da alta stagione, a San Marino e in Riviera, per il ponte di Ognissanti

Immagini da San Marino e Rimini

Complice il clima eccezionalmente favorevole, in questo lungo ponte di Ognissanti si sono registrate presenze massicce di visitatori a San Marino. Per la macchina dell'accoglienza, numeri decisamente fuori stagione. Anche oggi flusso turistico imponente nel centro storico. Ieri il traffico veicolare era stato deviato addirittura nella zona di Murata; mentre domenica si sarebbero contati circa 2.800 passaggi alla funivia. Di forte richiamo l'evento Magic Halloween, organizzato dallo staff del Festival internazionale della magia di San Marino e dalla Segreteria al Turismo. Pienone anche in Riviera. A Rimini migliaia di persone – da tutta Italia e non solo – si sono riversate sulle spiagge e in zona mare; ottime performance anche per gli spazi museali. Letteralmente “invasa” dai turisti pure Riccione. Esauriti i circa 70 alberghi rimasti aperti. Tanti i ristoranti sold out già da diversi giorni.