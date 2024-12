CAPODANNO Turismo: "Oggi alberghi pieni all'80%, il 31 è sold out" dice Ercolani dell'Usot Tutto pronto per la Notte del 31, con "La Magia del Tempo"

Giornata da record, quella di ieri, per il turismo. Oltre 6mila e 600 persone hanno raggiunto il centro storico in funivia: un crescendo che ha segnato un altro picco il giorno di Santo Stefano con oltre 4100 persone trasportate. Grande affluenza, dunque, per il Natale delle Meraviglie che si conferma un appuntamento di richiamo. Anche oggi almeno 1500 persone sono salite in funivia, parcheggi in centro pieni, con la Polizia Civile che ha devito i turisti verso il Parcheggione di via Bonaparte. Nella tarda mattinata rallentamenti in salita anche lungo la Superstrada all'altezza della rotatoria di Borgo Maggiore.

Tante le famiglie tra i mercatini natalizi. Particolarmente amato, dai più piccoli, il villaggio degli alpaca di Babbo Natale e l'Ice Park per vivere l'atmosfera della tradizione, tra chi fa una gita in giornata dal circondario e chi sceglie di passare qui il Capodanno.

"Stiamo recuperando con le prenotazioni - commenta Rossano Ercolani, presidente Usot -. Eravamo un po’ indietro rispetto allo scorso anno, 5/7 punti percentuale ma stiamo recuperando last second. Il 31 è ormai praticamente sold out un po’ dappertutto. Oggi è una giornata che chiuderemo con una occupazione alberghiera all’80%. Avremo 1,2,3 gennaio un po’ più scarichi e poi nel weekend di nuovo contiamo di fare il pieno".

Tutto pronto per la Notte del 31, con "La Magia del Tempo", una festa che trasformerà Piazza Sant’Agata in un grande dancefloor con i grandi successi dagli anni ‘70 fino ai giorni d’oggi. Il primo giorno dell’anno ritornerà, alle 17.00 al Teatro Titano, il tradizionale Concerto per il Nuovo Anno a cura della Banda Militare di San Marino diretta dal M° Stefano Gatta "Prima di Sanremo: le canzoni senza età", con la partecipazione di Monica Sarti e Alessandra Busignani.

In collegamento zoom Rossano Ercolani, presidente Usot

