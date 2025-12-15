Turismo, onorificenza alla Presidente Enit: "Tra noi forte collaborazione, San Marino incarna principi del settore"

Si rafforza la collaborazione tra l'Enit, Agenzia nazionale del turismo italiana, e le istituzioni sammarinesi. Alla presidente Alessandra Priante l'onorificenza dell'Ordine Equestre di Sant'Agata. Un'emozione difficile da trattenere, afferma Priante che con San Marino collabora nei progetti turistici che coinvolgono territori da sempre amici. La cerimonia di consegna nella sede della Segreteria al Turismo, con il segretario Federico Pedini Amati e i rappresentanti di Dipartimento e Ufficio Turismo.

Tra i due Stati c'è "una collaborazione molto forte - afferma Priante -. In Italia il turismo è ancora nelle mani delle regioni per il Titolo quinto della Costituzione e San Marino ha dimostrato di incarnare perfettamente i principi della strategia nazionale: destagionalizzazione, delocalizzazione ma, soprattutto, l'inclusione di una serie di territori meno conosciuti, percorsi, sostenibilità".



Prossimo obiettivo: rinnovare l'intesa tra l'Enit e l'Ufficio del Turismo. "Questa è la grande famiglia del turismo - commenta Pedini Amati -. Lo abbiamo sempre detto: il turismo non ha confini. Con questo punto di vista è nato The Lovely Places. È stata da subito una collaborazione incredibile. Se non ci fosse stata Alessandra, tutto questo non sarebbe partito in questa modalità. Abbiamo intenzione di rinnovare l'accordo con Enit quanto prima".

Nel servizio le interviste ad Alessandra Priante (presidente Enit) e Federico Pedini Amati (segretario di Stato al Turismo)







