TURISMO Turismo organizzato, fatturati in calo del 90%: "serve un piano mirato per salvare il comparto" "Ci aspettiamo un segnale deciso in risposta dal Governo, coinvolgendo anche i sindacati" scrivono dal Comitato Turismo Organizzato

Scrivono una nota accorata i rappresentanti del turismo organizzato che lamentano come dopo l’incontro del 8 settembre con i segretari di stato Gatti e Pedini Amati non abbiamo ancora ricevuto nessuna risposta. “La ripresina estiva guidata da vacanzieri italiani non si è estesa al turismo organizzato – scrivono - che continua a soffrire come lo scorso anno, con fatturati in calo del 90%. Una crisi senza precedenti che dura ormai da 19 mesi e che potrebbe lasciare definitivamente senza lavoro nelle prossime settimane oltre il 60% degli occupati del comparto, per un totale di oltre 250 persone tra imprenditori e dipendenti.

A lanciare l’allarme è CTO (Comitato Turismo Organizzato) tramite il nuovo rappresentate del comitato, Luca Ruco. “Senza un rapido intervento inizieranno le chiusure e i licenziamenti. Ci aspettiamo un segnale deciso in risposta dal Governo, coinvolgendo anche i sindacati, per mettere a punto un piano mirato per salvare il comparto".

