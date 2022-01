Turismo organizzato scende in piazza: "servono aiuti concreti"

Il Turismo organizzato scende in piazza per chiedere aiuti concreti al governo e lo farà mercoledì 19 gennaio al Kursaal in concomitanza con i lavori consiliari. “Il settore turistico, risulta gravemente colpito dalla crisi e rimane l’unico settore ancora fermo dopo due anni, quasi sicuramente, avrà anche maggiori difficoltà a ripartire: il turismo organizzato è veramente alla deriva” scrivono. Dal CTO lamentano negligenze da parte delle istituzioni rispetto ad un settore che è vitale per l'economia del paese. Sarà una manifestazione pacifica – puntualizza Luca Ruco, Responsabile del CTO - che vedrà coinvolte tutte le associazioni e anche i sindacati che ne vorranno far parte, per chiedere aiuti concreti perché i fondi stanziati fino ad oggi, non bastano a coprire le problematiche di un settore, come quello turistico, che ancora ad oggi è fermo e che non ha nessuna certezza per il futuro. Si teme infatti, che la ripresa del turismo non avverrà prima del 2024".