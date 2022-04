Turismo, Pedini Amati: "Pasqua è andata molto bene. Lavoriamo e basta guerre tra poveri"

Federico Pedini Amati

Dura risposta del Segretario al Turismo, Federico Pedini Amati, alle recenti polemiche mosse da una parte degli operatori del settore. Ultime, in ordine di tempo, le critiche dell'Unione sammarinese commercio e turismo sul servizio navetta. L'Usc aveva invece proposto alle istituzioni una forma di “metropolitana” di superficie per servire Borgo e Città tutto l'anno passando per Sottomontana e Murata. "Non accetto più la guerra continua su trenino della discordia, vie del centro storico e ingresso dei turisti", dichiara Pedini Amati che esorta a lavorare "per far arrivare i turisti".

Passata la Pasqua, è tempo di bilanci, con numeri di presenze e visitatori che soddisfano le aspettative. "La Pasqua è andata molto bene", prosegue Pedini Amati, con "vie del centro piene" e il pieno anche per ristorazione e alberghi. Proprio a questo proposito, il Segretario al Turismo invita a mettere da parte le "guerre tra poveri" tra alcune delle associazioni degli albergatori. Per i prossimi mesi, si punta agli eventi e al ritorno del voucher vacanza, da maggio, con la formula delle tre notti.

Nel servizio, l'intervista al segretario di Stato al Turismo, Federico Pedini Amati