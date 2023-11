'Turismo per tutti': diversi bilaterali per San Marino che siglerà memorandum con la Corea del Sud

Non solo turismo accessibile, nella due giorni al Kursaal, ma l'occasione per San Marino di diversi bilaterali, a iniziare da quello con la ministra Daniela Santanchè, Con lei, sul Titano anche la Principessa Haifa bint Muhammad Al Saud, Vice Ministro del Turismo saudita, il Vice Ministro per lo sviluppo regionale della Repubblica Ceca Jan Fluxa, la Vice Ministro della cultura, dello sport e del turismo della Corea del Sud Mi-Ran Jang. E ancora rappresentanti di Uzbekistan e Israele.

Il Segretario di Stato Federico Pedini Amati ha previsto per la giornata del 16 novembre, una serie di incontri bilaterali, in una sala opportunamente allestita presso il Palazzo Kursaal, a iniziare dal Vice Ministro del Turismo saudita. Con la rappresentante sudcoreana sarà siglato un importante memorandum d’intesa fra i due Paesi. Giornata che si concluderà in udienza dai Capitani Reggenti.