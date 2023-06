Turismo: quasi 15 milioni di italiani in partenza per il Ponte del 2 Giugno. Incognita maltempo Lo rileva l'Osservatorio Turismo di Confcommercio Swg; che parla anche di un giro d'affari intorno ai 6 miliardi di euro

Una sorta di esodo interno, ma con uno sguardo al cielo; perché potrebbero essere le bizzarrie del meteo a rovinare la festa. Previsti comunque numeri di tutto rispetto per il Ponte del 2 Giugno: un giro d'affari che sfiora i 6 miliardi di euro; e quasi 15 milioni di italiani in partenza, secondo l'Osservatorio di Confcommercio. La prospettiva è quella di un weekend lungo fuori casa, o anche qualche giorno in più. Anche se ancora sarebbero molti gli indecisi: la propensione a partire degli italiani, per la Festa della Repubblica, sarebbe calata di circa 4 punti percentuali rispetto ad un mese fa. Pesano le previsioni del tempo. A fronte del caldo insopportabile dello scorso anno, sono state annunciate questa volta perturbazioni, sulla Penisola, e temperature al di sotto della media. Ma chi ha comunque deciso di partire in genere guarda lontano, a dispetto della breve durata della vacanza. 1 italiano su 2 avrebbe scelto come destinazione una località al di fuori della propria regione di residenza. Addirittura una meta estera, per un decimo del campione. Gettonatissimo il mare; il 27% degli intervistati ha optato invece per borghi e città d'arte. Ma c'è anche un 14% diretto in montagna. 400 euro, in media, il budget pro-capite tutto compreso.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: