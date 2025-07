PROGETTI Turismo religioso: per San Marino 120mila euro di fondi europei, quarto riconoscimento di fila "Successo che testimonia la visione strategica e la capacità progettuale del Titano", scrive la Segreteria al Turismo

Un riconoscimento che conferma l'impegno del Titano nel turismo religioso, con il progetto “Sacred Horizons: un viaggio nell'Europa spirituale”. San Marino riceverà 120mila euro di fondi europei destinati alla promozione di itinerari che uniscono fede, cultura e natura. Ne dà notizia la Segreteria al Turismo che parla di un “successo che testimonia la visione strategica e la capacità progettuale del Titano” in questo specifico settore.

E' il quarto finanziamento consecutivo da parte della European Travel Commission. Tra gli obiettivi del progetto: la destagionalizzazione. Ampio il target: oltre a pellegrini cattolici ed evangelici, ci sono i turisti interessati alla cultura e alla spiritualità, insieme ai viaggiatori attenti alle tematiche ambientali. Particolare attenzione sarà rivolta anche al mercato brasiliano, sensibile ai temi legati alla fede.

Da tempo la Repubblica sta puntando sul turismo religioso, in collaborazione con enti e istituzioni italiane e internazionali. San Marino è infatti coordinatore nel progetto Sacred Horizons insieme ad Apt Emilia-Romagna, Comune di Assisi, Loreto, Chiusi della Verna ed Ente per il Turismo di Arbe in Croazia. Sullo sfondo gli accordi tra Segreteria e Ministero del Turismo italiano. Fondi europei che, come sottolinea il segretario Federico Pedini Amati, sono “la prova tangibile che quando si è animati da idee chiare e da un profondo spirito di cooperazione, si può assumere un ruolo guida nell'innovazione turistica”.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: