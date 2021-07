Turismo: si punta a ripartire, ma viaggiatori preoccupati per green pass, regole e tamponi

Nel pieno dell'estate, crescono le speranze per la ripresa del turismo dopo un periodo difficile per il comparto. Ma sono numerose le variabili che potrebbero frenare la ripartenza. Sono oltre 15 milioni, secondo Confcommercio, gli italiani pronti a partire, ma 10 milioni sono gli indecisi. Aumenta la tendenza a ridurre la durata della vacanza. La spesa media, sempre secondo lo studio, sarà di 1.015 euro e solo il 13% del campione andrà all'estero.









Tra i viaggiatori, spiegano gli addetti ai lavori, c'è apprensione per le regole diverse, tra Stato e Stato, per il Green pass, con differenti disposizioni su certificati, tamponi e rientri. C'è chi rilascia il documento dopo la prima dose e chi solo dopo la seconda, chiedendo quindi il tampone. E ognuno ha tempistiche diverse per ogni situazione.

Nel frattempo, in Riviera si parla di "prenotazioni importanti". A dirlo è il presidente dei balneari di Riccione, Diego Casadei. In genere, un quarto dei turisti è straniero, ma si apre la questione del riconoscimento del vaccino. L'Italia non riconosce lo Sputnik a differenza di Paesi come Grecia, Croazia, Slovenia e Cipro, ricordano i balneari che temono uno stop degli arrivi soprattutto dal mercato russo.

Fattore Sputnik che tocca direttamente San Marino, in attesa di entrare con il suo applicativo nel circuito del pass. La parte tecnica è quasi pronta, ha spiegato la Segreteria alla Sanità, ma i tempi politici potrebbero essere "piuttosto lunghi". Intanto gli albergatori sul Titano sopravvivono principalmente grazie a due misure: il turismo vaccinale e il voucher vacanza. A dirlo è Francesco Brigante, presidente del Consorzio San Marino 2000. Ma per il turismo da Paesi come Giappone, Cina o Corea, spiega, bisognerà attendere il 2023.