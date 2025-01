LEGGE BILANCIO 2025 Turismo stagionale, CGIL Rimini: con le nuove regole ancor più difficile trovare lavoratori

Tanto si è parlato della difficoltà di reperire personale stagionale. Chi lavora nel turismo già si sta muovendo per prepararsi all'inizio dell'estate ma le nuove regole in vigore in Italia da gennaio rischiano di irrigidire, ancor di più, il mercato del lavoro. A sostenerlo Filcams, il sindacato dei lavoratori del terziario della CGIL, che punta l'attenzione sulle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025, che interviene sull'accesso alla Naspi, il sussidio di disoccupazione.

A guidare il Governo italiano il contrasto agli “abusi” ma con interventi che – per il sindacato- renderanno ancor meno appetibile l’impiego nel settore. Le novità principali riguardano lavoratrici e lavoratori che si dimettono volontariamente da un impiego e che nei successivi 12 mesi trovano una nuova occupazione: dovranno maturare almeno 13 settimane di contribuzione presso il nuovo datore di lavoro per poter accedere al sussidio in caso di licenziamento.

Questa modifica, secondo Filcams, introduce una significativa limitazione per chi si ritrova disoccupato prima di aver maturato il periodo minimo di contribuzione. In un contesto economico e occupazionale già complesso, il rischio è che venga scoraggiata la mobilità, penalizzando chi cerca di migliorare la propria condizione lavorativa e limitando quindi le persone disponibili a fare la stagione.

Come per il Reddito di cittadinanza, “per contrastare gli abusi si colpisce indiscriminatamente piuttosto che agire in maniera mirata” – accusa la CGIL, che chiede, al contrario, di riformare la Naspi ampliando per i lavoratori stagionali la durata del trattamento ed introducendo adeguate politiche attive, utili al sistema turistico.

