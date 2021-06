Turismo: un maggio in ripresa dopo un anno di Covid-19

Dopo un anno di emergenza sanitaria, la normalità sembra sempre più vicina. Nell'ultimo mese sono stati registrati numeri importanti per quanto riguarda le presenze in Repubblica. Infatti, sono decisamente aumentati i visitatori nel mese scorso: 189.587 rispetto ai 146.685 del maggio 2019, nonostante l'epidemia non sia ancora finita.









23.168 persone hanno preso la funivia, quando nel 2020 erano zero a causa della chiusura del servizio. È un ritorno importante se consideriamo che nel 2019 nello stesso mese se ne erano contate 36.062.

Anche il numero di turisti è cresciuto notevolmente. Infatti, nel mese di maggio 2020 si contavano 52.928 auto parcheggiate, nel 2019 solo 29.955 e nello scorso mese 62.709.

Dai dati forniti dal GAPS, si può notare, però, un calo drastico per quanto riguarda gli autobus turistici: solo 28 a confronto dei 1.196 di due anni fa e dei 374 di maggio 2020.

Considerando i numeri registrati nell'ultimo mese, finalmente si inizia a vedere la famosa “luce in fondo al tunnel”.