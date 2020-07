TURISMO Turismo, Usc: "Non abbiamo perso nessuna occasione"

Sulla querelle legata al turismo è intervenuta oggi, con una nota, l'Unione sammarinese del commercio e del turismo. “Non abbiamo perso nessuna occasione” - replicano. Gli operatori del commercio e del turismo, tra i settori più colpiti dall'emergenza economica post Covid, tornano sul tema della Smac Turistica sottolineando di aver posto l’accento sulla insostenibilità dell’unica percentuale del 20% proposta dal Segretario a meno che non fosse stata sostenuta da un contributo importante da parte dello Stato. Le categorie avevano ipotizzato diverse fasce di sconto per dare a tutti gli operatori l’opportunità di entrare in una scontistica sostenibile economicamente visto le differenti ed esigue marginalità presenti nelle diverse categorie merceologiche. Noi continuiamo a credere fermamente nel progetto – concludono – lo aspettiamo da circa 5 anni. Dal Segretario al Turismo ci aspettavamo tutt’altro e non una riduzione del 30% sulle utenze, legato all’accettazione o all’avvio di un progetto Smac Turistica.



