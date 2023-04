Turismo, Usot: "Pasqua al di sotto delle aspettative causa previsioni meteo"

Nel pieno del weekend pasquale, gli operatori del turismo fanno i primi bilanci sulle prenotazioni nelle strutture ricettive. Per Usot sarà una Pasqua "al di sotto delle aspettative" a causa del meteo. Gli hotel, infatti, dopo il trend buono dell'ultimo periodo, si aspettavano un tutto esaurito. Ma le previsioni, spiegano gli operatori, hanno scoraggiato molti a prenotare. Il risultato è che, a San Marino, avremo circa il 70% di occupazione. Il giorno più forte sarà la domenica di Pasqua al quale guardano anche i ristoratori. Gli addetti ai lavori prevedono, col tempo brutto, un certo afflusso dalla Riviera verso il Titano per un'uscita giornaliera. La stessa situazione è quella rilevata dal Consorzio 2000 che parla di "last minute a livello zero" e si sofferma sulla crescente influenza delle previsioni meteorologiche sul turista.

In Italia, secondo un'indagine Cna, saranno 3 milioni i turisti che pernotteranno almeno una notte: 2 milioni di italiani e 1 milione di stranieri, per un giro d'affari di 4 miliardi. Escluso, dai numeri, chi farà una gira fuori porta. Andranno forte le città d'arte, ma anche i piccoli borghi e il mare. I rincari, secondo il Codacons, porteranno a una spesa di 240 milioni di euro in più per il tradizionale pranzo di Pasqua: 2,04 miliardi la spesa totale.