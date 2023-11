ASSOCIAZIONE BANCARIA SAMMARINESE Tutela dell'impresa in crisi: al Titano il convegno promosso da ABS Giovanni Canzio, dirigente del Tribunale di San Marino: “Oggi non si parla più di tutela di un cittadino o di creditori da un impresa in crisi, la prima cosa da fare è tutelare la crisi dell'impresa per salvaguardare creditori, lavoratori e banche”

Momento formativo rivolto a professionisti del settore per tutelare un elemento fondamentale del settore economico sammarinese, le imprese. È l'obiettivo del convegno realizzato da Associazione Bancaria Sammarinese, in collaborazione con lo Studio Legale Mularoni: "Impresa elemento fondamentale nel nostro ordinamento anche nei momenti di crisi - afferma Massimo Andrea Ugolini, Segretario di Stato alla Giustizia - avere questi appuntamenti per tutti coloro che sono coinvolti in questo processo anche all'interno di un piccolo stato come il nostro è un elemento molto importante anche in ottica di un percorso di Associazione con l'Unione Europea".

Nella ricca platea di relatore anche Giovanni Canzio, dirigente del Tribunale di San Marino: “Oggi non si parla più di tutela di un cittadino o di creditori da un impresa in crisi – spiega Canzio – si è capito che la prima cosa da fare è tutelare la crisi dell'impresa per salvaguardare creditori, lavoratori e banche”. Sull'Europa aggiunge: “San Marino grazie anche alla vicinanza con l'Italia, ha già una predisposizione favorevole” .

"Mentre l'Italia è avviluppata in un sistema e disciplina normativa molto pesante e farraginosa non ancora completata della crisi di impresa - spiega Giovanni Canzio - San Marino si muove più agilmente perché ha a sua disposizione una normativa di base addirittura risalente al secolo scorso ma molto agile, semplice e fluida. Questo consente ai giudici e alla giurisprudenza di manovrare le situazioni. Più la disciplina è semplice, più il legislatore deve utilizzare la grammatica e il lessico in maniera accuratissima. Un convegno come quello di oggi ha proprio questo rilievo, un incontro professionale, di formazione, per alzare il livello della professionalità degli operatori del settore. Se tutto questo cammina insieme anche la via europea sarà più agile e semplice".

Nel servizio le interviste a Massimo Andrea Ugolini (Segretario di Stato Giustizia) e Giovanni Canzio (Dirigente Tribunale San Marino)

