TuttiUniti porta nelle casse dell'Iss 120 mila euro

Il grande cuore dei Sammarinesi ha risposto ancora una volta in maniera encomiabile: in soli 5 giorni sono arrivate numerose le donazioni sui quattro conti correnti aperti nelle Banche sammarinesi. A partire da 25 Euro (quota minima) fino ad alcune decine di migliaia di Euro, la rete di solidarietà sammarinese composta da famiglie, lavoratori, giovani e pensionati, piccoli e grandi imprenditori ed aziende ha risposto con forza all’invito di essere #TuttiUniti all’insegna della solidarietà bianco-azzurra. Le donazioni hanno superato l’importo complessivo di 120.000 Euro.

Analoga raccolta fondi promossa dalla delegazione di Rimini di Confindustria Romagna fra le aziende associate del territorio, con l'obiettivo di sostenere l'azienda sanitaria locale in questo difficile momento di grande emergenza. Ad oggi - spiega una nota dell'associazione - sono stati raccolti 400.000 euro che saranno utilizzati per il finanziamento di sistemi di monitoraggio multi parametrici, ossia di ossigeno, pressione, temperatura e respirazione, per pazienti affetti da coronavirus e per ulteriori necessità nelle pratiche messe in campo per questa emergenza.