Ucs chiede chiarezza sul prezzo del gas e critica AASS, 'peso sulle spalle dei cittadini'

L'Unione consumatori sammarinesi non usa giri di parole e in un comunicato attacca frontalmente l'Azienda dei servizi. “Oggi – scrive – è un peso i cui costi ricadono sulle spalle dei cittadini”. Il riferimento è all'aumento delle bollette, in particolare del gas, che Ucs ritiene non giustificato, visto che il prezzo della materia prima è in forte calo. “I sammarinesi – continua - meritano chiarezza almeno su questo punto ed è tempo che chi di dovere spieghi loro come stanno le cose”. Sotto accusa anche la politica che “prosegue con dichiarazioni che a nulla servono se non a generare nuova confusione”, anziché “mettere in campo reali aiuti per chi non riesce nemmeno più ad arrivare a fine mese”.