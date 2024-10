Ucs, l'accredito Igr sulla Smac: "Non tutti i rivenditori la accettano"

L'Ucs interviene, con una nota, sui rimborsi Igr da poco liquidati sulle Smac. "Peccato - scrivono - che non tutti gli esercenti la accettino come metodo di pagamento". Anche se si tratta di una minoranza di rivenditori, non esiste tuttavia a San Marino una legge che regoli i pagamenti digitali e dunque un consumatore potrebbe vedersi respinta la richiesta di pagare con Smac, bancomat e carte di credito.

C’è dunque una grossa lacuna che deve per forza di cose essere colmata. Da un lato il rimborso IGR viene accreditato su Smac, e quello è l’unico modo per entrare in possesso di tale importo, dall’altro l’importo ricevuto risulta essere spendibile in maniera limitata perché c’è anche chi non lo accetta. Occorre allora fare una scelta equa: se si vogliono lasciare liberi gli esercenti sulle modalità di ricevere i pagamenti, allora è giusto che anche i consumatori vengano rimborsati fuori dal circuito Smac, in contanti, così come ha sempre sostenuto anche USL.

Inoltre l’accredito su Smac risulta non conforme alla norma di legge che sancisce che il rimborso IGR debba avvenire entro il 31 dicembre dell’anno di presentazione della dichiarazione, e anche questa è una dinamica che va sanata al più presto.