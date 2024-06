MASSIMA ATTENZIONE Ucs mette in guardia su alto rischio truffe, "tecniche sempre più affinate" Non solo carte di credito, ultimamente si stanno verificando anche casi di clonazione della sim

L'Unione Consumatori Sammarinesi mette in guardia i cittadini sull'alto rischio di essere truffati. “I malviventi – avverte Ucs – affinano le loro tecniche in continuazione”.

Che sia per telefono o per messaggi, la raccomandazione è di diffidare di coloro che vorrebbero aiutarci a risolvere problemi che nemmeno sapevamo di avere o chiedono aiuto spacciandosi per parenti. “La cosa migliore da fare – consiglia l'associazione - è quindi chiudere la telefonata o non rispondere o cliccare nessun link in un messaggio e chiamare immediatamente la propria banca o nel caso di messaggio di richiesta d’aiuto di un parente, chiamare lo stesso al suo numero abituale”.

Non solo truffe con le carte di credito, ultimamente si stanno verificando anche casi di clonazione della sim. “Massima attenzione dunque anche in caso di mancanza di rete protratta sui nostri telefoni – sottolinea Ucs - che deve suonare come campanello d’allarme. Poi denunciare subito”.

