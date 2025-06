GUARDIA ALTA Ucs: "Occhio alle truffe telefoniche!" Lunedì incontro con BCSM Tante segnalazioni di telefonate sospette sul Titano

Ucs: "Occhio alle truffe telefoniche!" Lunedì incontro con BCSM.

Truffe telefoniche: Ucs invita a non abbassare la guardia. Lunedì 23 giugno incontrerà Banca Centrale, insieme alle altre associazioni, per definire ulteriori iniziative condivise da mettere in campo a contrasto del fenomeno. "Le truffe - spiega l'Unione Consumatori Sammarinesi - sono infatti in calo ma il pericolo è sempre in agguato. In questi giorni - fa sapere - sono in tanti a segnalare telefonate sospette sul Titano: per aumentare la credibilità il malvivente, tramite una tecnica sofisticata, fa apparire la chiamata da numeri affidabili come quello della banca o della carta di credito. A quel punto il falso operatore rappresenta al suo interlocutore una situazione d’emergenza che minaccia il suo denaro e lo induce a rivelargli i codici della carta per poi entrare in possesso dei suoi soldi. Per questo - raccomanda Ucs - è importantissimo chiudere immediatamente la telefonata, per non farsi raggirare".

