Ucs: “Quella delle case non diventi una guerra tra poveri”.

Il tema è particolarmente sentito tra la popolazione, in un periodo di estrema difficoltà in territorio per chi una casa, magari in affitto, la cerca anche senza avere problemi di reddito. “Proficuo – fa sapere l'Unione Consumatori Sammarinesi – il confronto avuto con la Segretaria di Stato al Turismo con delega alla Cooperazione, preposta dunque al settore dell'edilizia sovvenzionata.

“E' stata rappresentata – aggiunge Ucs - una situazione veramente difficile con tantissime richieste, a molte delle quali non è sempre possibile dare risposte immediate”. “Quella delle case – ha esortato dal canto suo Francesca Busignani – non diventi una guerra tra poveri. Bene guardare al reddito, che in ogni caso va rivalutato dopo 30 anni – ha evidenziato – ma si tenga conto anche di altri criteri quali ad esempio l’avere all’interno del nucleo familiare persone non più autosufficienti. Si metta mano a normative datate aggiornandone i requisiti”.

Proprio giovedì in conferenza stampa del Congresso di Stato, il Segretario Pedini Amati aveva parlato dell'avvio dei lavori per la finitura dei sette appartamenti a Fiorentino, parlando poi di situazioni al limite da portare all'attenzione del Governo, e sottolineando come “l'intervento dello Stato non sia più procrastinabile”. L’auspicio di UCS è che “il confronto costante e la ricerca di sinergie su queste delicate tematiche, sfoci in una soluzione che tenga in considerazione la tutela di tutti i diritti”.

