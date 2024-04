UCS rilancia l'allarme casa: "Caro affitti e mutui ormai insostenibili"

Allarme casa: lo lancia l'UCS che chiede di tenere alta l'attenzione sul tema. Continua a crescere, scrive l'Unione Consumatori, il rischio che tante persone siano condannate a rimanere senza abitazione. Il dialogo con la Segreteria al Turismo che ha la delega all'edilizia sociale, sottolinea UCS, è costante.

Da un lato è sacrosanto, a fronte di necessità sempre crescenti, controllare che chi beneficia di determinati diritti abbia effettivamente i requisiti contemplati dalla legge, dall’altro urge una norma più evoluta e al passo con i tempi.

Il caro affitti, sottolinea UCS, rischia di avere conseguenze drammatiche e di far precipitare tante persone sotto la soglia di povertà. Non va meglio purtroppo con i mutui le cui rate sono aumentate in maniera esponenziale per cui in troppi non stanno riuscendo a pagarle.

