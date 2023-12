UCS: sul problema casa servono “soluzioni di sistema”

Con un comunicato UCS interviene sul tema dell'emergenza abitativa: di forte importanza anche alla luce della questione demografica. Apprezzata, allora, la consegna del “primo dei nuovi appartamenti destinati all'edilizia sociale”; pur sollecitando un aggiornamento dei requisiti d'accesso. Ben accolto anche l'innalzamento del tetto per il mutuo. L'Unione Consumatori Sammarinesi sollecita però soluzioni di sistema; ponendo l'accento sul caro affitti, gli alti interessi, e le situazioni di difficoltà in cui si trovano ad esempio giovani e pensionati. Da qui la richiesta di azioni immediate per invertire la rotta.

