UCS teme conseguenze tassi, urge confronto con lo Stato

Unione Consumatori Sammarinesi in una nota parla dei tassi e dell'incertezza sulla situazione economica: "Se i tassi seguitano a salire c’è chi rischia di non farcela più a pagare". Preoccupazione soprattutto per i mutui a tasso variabile. "Il problema dei tassi che continuano a crescere non è soltanto di San Marino, anche se qui sono sensibilmente più alti che nella vicina Italia". Ritengono sia necessario un intervento dello Stato: "Sarebbe opportuno che una politica di aiuti venisse messa in campo anche qui in Repubblica". Intanto UCS ha chiesto un incontro con il Segretario alle Finanze, Marco Gatti.