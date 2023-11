CONSUMI UCS, utenti ancora assillati da bollette a tre zeri: "Chiediamo chiarezza" In questi giorni stanno arrivando a diversi cittadini i conguagli di luce e gas con importi che arrivano a sfiorare anche i 1.500 euro.

UCS, utenti ancora assillati da bollette a tre zeri: "Chiediamo chiarezza".

L'Unione Consumatori Sammarinesi torna sul tema bollette e rincari. In una nota stampa lamenta la mancanza di chiarezza che connota il settore. Ucs fa sapere che proprio in questi giorni stanno arrivando a diversi cittadini i conguagli di luce e gas con importi che arrivano a sfiorare anche i 1.500 euro.

Alcuni di questi conguagli - scrivono - sono originati dal fatto che la telelettura non ha funzionato bene: "se le apparecchiature per la lettura non funzionano, non è possibile sia il cittadino a doverne fare le spese" - concludono. La richiesta èche le bollette siano realmente leggibili, chiare, emesse nello stesso periodo dei consumi citati e con cadenza regolare, bi-trimestrale.

Infine Ucs lancia anche un appello alle Istituzioni perchè siano le prime a dare il buon esempio. In alcune uffici pubblici - scrivono - pare che già oltre una settimana fa si sia provveduto ad accendere i riscaldamenti, costringendo poi all’apertura delle finestre visto il perdurare delle temperature elevate.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: