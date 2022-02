Ucs, vendite truffaldine on line: "Situazione non più tollerabile!"

“Non è più tollerabile la situazione legata alle vendite truffaldine on line!”. A lanciare il monito l'Unione consumatori sammarinesi, che, con una nota, fa sapere di ricevere continuamente segnalazioni per vendite di prodotti difettosi o difformi e della mancata restituzione dei soldi “da parte di aziende vergognosamente sprezzanti – scrive - delle più basilari regole di riferimento normativo sulla tutela dei Consumatori e del rispetto delle persone”.

UCS lamenta come niente sia cambiato nella situazione nonostante le varie segnalazioni agli organismi preposti, con richieste d’incontro inascoltate. “Non è possibile che chi da anni, afferma la presidente Francesca Busignani, crea periodicamente situazioni del genere ed è magari debitrice di grandi somme nei confronti dello Stato e dell’ISS, continui ad operare imperterrito”.

Busignani sottolinea che è necessario creare norme e regolamenti per sanare una situazione che lede non solo i consumatori finali, ma l'intera Repubblica, vista in questo modo come uno stato di truffatori.