UE: con dazi al 30% il commercio con gli USA sarebbe “quasi impossibile”

Il Commissario Sefcovic

Dopo la doccia fredda nel weekend, il primo feedback atteso – oggi – era quello delle Borse europee. Aperture come prevedibile in calo. Moderato, comunque; e questo è già un dato di per sé non banale, poiché alla vigilia c'era chi temeva scenari apocalittici. Le mosse dell'inquilino della Casa Bianca stanno piuttosto spingendo il Bitcoin e rafforzando il dollaro. Ma è l'incertezza l'attuale cifra dei rapporti transatlantici. Incertezza che “non può persistere all'infinito”, ha sottolineato il Commissario Sefcovic; da qui l'invito a prepararsi “a tutti gli esiti”, compresa la possibilità – se necessario – di misure proporzionate. Perché se davvero dovesse concretizzarsi l'annuncio di dazi al 30%, il commercio con gli Stati Uniti – ha ricordato – sarebbe “quasi impossibile”. Grosso guaio per un'economia, come quella europea, strutturata sull'export e in fase di disimpegno da mercati alternativi poco graditi all'Egemone per questioni geopolitiche: in primis quello cinese. Riorientarsi sulla domanda interna – nel Vecchio Continente - potrebbe richiedere tempi lunghi, sempre poi che vi sia la volontà di procedere con un simile cambio di paradigma ideologico. L'impressione è che al momento le leadership europee intendano invece puntare su accordo provvisorio con Trump entro la deadline del primo agosto.

Secondo gli analisti di Barclays anche se si dovesse trovare un'intesa l'aliquota tariffaria sarebbe comunque superiore al 10% sul quale si puntava. Parigi pare intenda spingere per una trattativa per così dire con la “pistola sul tavolo”; facendo presente alla controparte come sia possibile attivare i pacchetti di contro-dazi di rappresaglia, incluso il “bazooka” contro le Big Tech e lo strumento anti-coercizione. Ma non è ben chiaro quanto questa posizione sia condivisa nell'Unione. Già alle prese con gli effetti di oltre 3 anni di conflitto nel cuore del Continente. Pure su questo dossier l'azione dell'Amministrazione Trump sta mostrando tutta la propria imprevedibilità. Parrebbe prevalere ora la linea dura con il Cremlino, dopo i precedenti ammiccamenti. Oggi il Presidente statunitense dovrebbe annunciare un nuovo piano per armare l'Ucraina, in occasione dell'incontro con il Segretario della NATO. Secondo Axios potrebbero essere inclusi missili a lungo raggio; non solo dunque sistemi difensivi come i Patriot.