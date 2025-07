UE: con dazi al 30% il commercio con gli USA sarebbe “quasi impossibile” I vertici dell'Unione lavorano per trovare un'intesa con gli USA prima di agosto

Perdite moderate - in avvio di contrattazioni –, nella prima seduta dopo la lettera choc di Trump. Al momento scongiurato, dunque, il temuto crollo delle borse europee. Fiducia condizionata, forse; massima attenzione infatti alla strategia che intenderà perseguire Bruxelles per scongiurare lo scenario-armageddon di tariffe al 30%. Sostanzialmente d'accordo, i Paesi UE, sulla necessità di trattare; confronti frenetici piuttosto sul “come”. Se rispondere a tono all'inquilino della Casa Bianca – come parrebbe suggerire Parigi -, o se optare per una linea soft; facendo comunque presenti alla controparte le eventuali contromisure. Il secondo pacchetto di controdazi vale “72 miliardi di euro”, mentre lo strumento anti-coercizione – il cosiddetto “bazooka” - “è sul tavolo”, ha puntualizzato il Commissario Sefcovic al termine della riunione con i Ministri dei 27. E la valutazione – ha aggiunto - avverrà “passo dopo passo”. La linea parrebbe insomma quella di evitare mosse azzardate, e cercare al peggio di limitare i danni. Secondo gli analisti di Barclays anche se si dovesse trovare un'intesa, entro la deadline del primo agosto, l'aliquota tariffaria sarebbe comunque superiore al 10% sul quale si puntava. Difficile, del resto, individuare alternative per un'economia – come quella europea -, strutturalmente orientata all'export; e in un quadro politico di fatto ancillare rispetto all'Egemone d'oltreoceano. Con conseguente progressiva presa di distanze da mercati alternativi di sbocco come quello cinese. Da qui il rischio di ritrovarsi con il “cerino in mano”.

Lo stesso Sefcovic aveva avvertito che se l'annuncio di Trump dovesse concretizzarsi il commercio con gli Stati Uniti sarebbe “quasi impossibile”. Anche perché Washington starebbe conducendo indagini per un ulteriore ampliamento della platea di prodotti da sottoporre a dazi. Fino al 97% dell'export europeo – fanno sapere fonti della Commissione UE -, rispetto all'attuale quota del 70%. Parrebbe insomma l'assenza di reali margini di manovra, in questa fase così concitata, il problema numero uno per l'Europa; insieme all'eventualità che qualche Paese membro decida di rompere il fronte e trattare bilateralmente. Palese, dall'altra parte, la scelta di ribaltare lo schema dell'America come compratore di ultima istanza. Incendiarie, a tal proposito, le dichiarazioni di Trump; che anche oggi ha insistito sulla tesi che “amici e nemici” si siano approfittati degli USA “per decenni”.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: