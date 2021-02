Ufficio di Stato Brevetti e Marchi: record di entrate nel 2020

Nel video l'intervista al Segretario Fabio Righi

Presentato il bilancio dell'attività 2020 dell'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi. Presenti il Segretario di Stato per l'Industria Fabio Righi e il Direttore dell'Ufficio, Silvia Rossi. Un anno particolarmente difficile per l'economia ma che ha comunque portato risultati positivi a San Marino in un settore di nicchia. Flessione nella registrazione dei brevetti internazionali causa situazione di lockdown generale. Ma positivo il dato di registrazione dei brevetti interni, 34 contro i 26 del 2019. Calo nei nuovi depositi di marchi, ma +10 unità nei rinnovi. Aumentano i disegni di modelli nazionali, sono 52, erano 14 in precedenza. Calo nell'utilizzo dello stemma da affiancare alle attività commerciali. In generale però, nonostante la congiuntura sfavorevole, l'Ufficio è riuscito ad incrementare le proprie entrate di oltre 50mila euro rispetto al 2019, con 1.625.342 euro.









Complice in questo anche la velocità con cui l'ufficio ha strutturato una procedura digitalizzata delle richieste di registrazione, mai sperimentata prima, ed eliminando così formalità burocratiche da espletare in presenza. Si lavora anche al potenziamento delle norme del settore: depositato un pdl per l'introduzione in Repubblica del certificato complementare di protezione per i medicinali. Novità per il 2021 anche la firma di un accordo con l'EPO per favorire la ricerca sui brevetti, con finanziamenti che coprono l’80% dei costi, fino ad un massimo di 400 ricerche all’anno per ogni Stato membro.

