Ultima giornata per gli Stati Generali dell'Economia: focus sulla New Space Economy

Ultima giornata degli Stati Generali dell'Economia, un'occasione di confronto e dialogo sulle sfide e le opportunità di San Marino nel futuro.

La mattinata è stata dedicata allo spazio, in particolare alla New Space Economy, un settore in rapida evoluzione, sul quale si sta lavorando a una nuova proposta di legge. L'obiettivo è la regolamentazione dell'aerospazio, ma anche rendere San Marino un polo d'avanguardia, grazie a procedure autorizzative rapide, un registro navale e spaziale efficiente e un regime fiscale in grado di attrarre investimenti.

Al panel sono intervenuti esperti come John Mazza, Consulente della Segreteria all'Industria per il progetto Space Economy, che ha sottolineato l'importanza del titano nel panorama internazionale: "Una filiera industriale molto ben articolata che apre opportunità per la piccola azienda che produce componenti metallici o semplici di qualunque natura, fino ovviamente alle aziende più sofisticate che possono aver sviluppato delle tecnologie particolari.