BCSM Ultimato il trasferimento delle passività di BNS, cessano gli effetti della moratoria

Banca Centrale comunica che, a seguito della ricezione dell’attestazione dell’avvenuto trasferimento delle passività protette di Banca Nazionale Sammarinese da parte delle tre banche cessionarie, terminano gli effetti della moratoria. Misure ulteriori di questo tipo – fa sapere Bcsm – saranno stabilite dalle disposizioni tempo per tempo vigenti o per effetto di iniziative assunte dai singoli istituti di credito in concomitanza con l'emergenza COVID-19.



