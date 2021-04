COLLABORAZIONE Un business forum San Marino - Emirati Arabi: le collaborazione possibili del dopo Expo Bilaterale tra il Segretario Pedini Amati e il Ministro emiratino Al Ashimy

È una delle più influenti donne del mondo arabo. Il ministro per la cooperazione internazionale e direttore Generale di Expo è attualmente responsabile per lo sviluppo internazionale di Dubai, pertanto il bilaterale tra Reem Al Hashimy ed il Segretario Turismo e Cooperazione Pedini Amati di giovedì scorso, al termine della visita al Padiglione San Marino, ha rilevante spessore politico. Innanzitutto perché e stato occasione per sondare ipotesi di collaborazione che saranno sviluppate durante la presenza sammarinese a Dubai nei 6 mesi dell'esposizione Universale, tra i quali l'organizzazione di un San Marino - United Arab Emirates business forum.

[Banner_Google_ADS]



Il ministro Al Ashimy ha dimostrato di apprezzare gli sforzi di San Marino per la partecipazione ad Expo, pur in questi momenti difficili, e si è compiaciuta del programma volontari che prevede l'invio di giovani e studenti sammarinesi per la gestione del padiglione assieme allo staff direttivo. Soddisfatto dell'incontro il Segretario Pedini Amati, in particolare per gli importanti temi di cooperazione e collaborazione emersi “che è nostra intenzione – ha detto - sviluppare nei prossimi mesi"

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: