Un italiano vince il Premio europeo degli Inventori.

Va all'italiano Fiorenzo Dioni il Premio europeo degli Inventori per la categoria Industria, insieme al tedesco Richard Oberle ha ideato una enorme pressa in grado di stampare scocche di auto elettriche in poco più di 60 secondi e innovare così l'intero settore della manifattura automobilistica. La loro invenzione ribattezzata Giga Press, sviluppata dall'azienda di Brescia Idra Italia, ha vinto il premio per la categoria industria degli European Inventor Awards 2024 dell'Ufficio Europeo dei Brevetti assegnati oggi a Malta.

E' già usata da qualche anno da molti dei produttori mondiali di auto elettriche: permette non solo di ridurre i tempi di realizzazione di una scocca ma anche di abbattere di circa il 40% le emissioni di CO2. Si tratta di un'enorme pressa in cui viene iniettato alluminio fuso a 700 gradi all'interno di uno stampo che in pochi secondi produce una scocca che viene poi raffreddata, controllata per verificare l'assenza di difetti con raggi X e successivamente rifilata con laser e forata con macchinari a controllo digitale.

L'invenzione di Dioni e Oberle ha vinto il premio nella categoria Industria superando in finale Gli svedesi Ulf Landergren e Simon Fredriksson ideatori di un sistema per l'analisi genomiche capace di associare proteine prodotte ai filamenti di Dna che le codificano; e l'islandese Gudmundur Fertram Sigurjonsson, ideatore di un biomateriale che sfrutta le caratteristiche della pelle di pesce per accelerare la guarigione dalle ferite.

