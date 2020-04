Un piano per le imprese per la fase 2 Il deputato Soverini "cruciale l'argomento scuola, dal 4 maggio si aprirà un problema di gestione nelle famiglie"

Per la fase due l'Emilia Romagna si organizza in tavoli provinciali dedicati ad una riapertura in sicurezza. Si tratta di un sistema regionale che ha messo in sinergia imprenditori, sindacati e autorità sanitarie. Si tratta di un protocollo per poter ricominciare a lavorare da subito in condizioni di sicurezza per dipendenti, aziende, luoghi di lavoro. Il promotore del tavolo, il deputato PD Serse Soverini, pone al centro del confronto un argomento liquidato in fretta in questa fase di emergenza: la scuola. “La scuola non può rimanere indietro” dice “ il 4 maggio le aziende ripartiranno e per giovani coppie ci saranno problemi di gestione importanti”.

Sentiamo l'intervista a Serse Soverini



