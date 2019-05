Un seminario sulla privacy per gli associati Unas

L'Unione artigiani organizza, per i propri associati, un seminario sulla privacy e il trattamento dei dati personali. Dal 25 maggio dello scorso anno è direttamente applicabile in tutti gli Stati dell’Unione Europea il Regolamento relativo alla protezione delle persone fisiche riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali. Anche San Marino, con la legge 171 del 21 dicembre 2018 si è allineata con una analoga normativa. Ma adesso le imprese cosa devono fare? Quali adempimenti e per quali costi? A queste domande intende rispondere Unas con primo seminario in cui vengono affrontate le tematiche che riguardano proprio le nostre imprese.