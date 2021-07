“Una cattedrale nel deserto”: le perplessità di Federmoda su San Marino Outlet Experience

Nel video l'intervista a Giammaria Zanzini, Pres Federmoda Confcommercio Rimini

“La polemica non è per l'outlet in sé, ma mi chiedo solo c'era necessità di fare una struttura cosi imponente , proprio nel momento in cui l'Europa sta andando verso lo stop alla cementificazione e che alcune Regioni italiane hanno bandito costruzioni di centri commerciali sopra 10 mila metri? Una cattedrale nel deserto, proprio a San Marino patrimonio Unesco”. Giammaria Zanzini, presidente Federmoda Confcommercio Rimini mette in guardia dal contraccolpo al commercio di prossimità che arriverà dalla recente inaugurazione di San Marino Outlet Experience. Le potenziali ricadute in termini di presenza che potrebbe garantire le mega struttura non controbilanciano i timori della cosiddetta moda “usa e getta”: sono solo due o tre i negozi che fanno davvero da richiamo ” dice Preoccupazione che si aggiunge ai numeri desolanti del commercio di prossimità: 1691 imprese imprese chiuse negli ultimi otto anni a Rimini, 546 solo nel settore del commercio al dettaglio. “Non si dimentichino i negozi di prossimità a favore di grandi colossi commerciali” è l'esortazione proprio nel giorno dell'avvio dei saldi. Secondo le stime dell'Ufficio Studi di Confcommercio ogni famiglia spenderà 171 euro. L'invito ai consumatori, per questi sconto che partono secondo Zanzini un po' troppo presto, ma che possono comunque tradursi in una rinascita, è di fare acquisti sul territorio, in attesa di riequilibrare- tra le altre cose- anche i rapporti di forza col web”.









