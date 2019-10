"Una conferma che non mi sorprende" così Catia Tomasetti su rating Fitch

"Una conferma che non mi sorprende" così Catia Tomasetti, presidente BCSM sulla valutazione da pare di Fitch, "credo sia stato fatto dall'ultimo test un grande lavoro". Abbiamo affrontato insieme, con tutti gli stakeholders, un periodo difficile come la risoluzione dell'ex banca Cis.

La Presidente è appena rientrata da Washington, dove ha partecipato agli Annual Meetings del Fondo Monetario Internazionale.





L'abbiamo contattata per un resoconto

"Torniamo pieni di energie, di idee e di spunti su cui riflettere. E' stata molto proficua perchè non abbiamo incontrato solo il Fondo Monetario, ma anche la Word Bank, la Banca d'Italia e altre banche centrali. Faticoso perchè in pochi giorni abbiamo condensato molti incontri però veramente utile.



Torniamo anche con qualche preoccupazione macroeconomica: il Fondo Monetario già da aprile aveva messo in guardia le economie mondiali su una possibile recessione; sta tagliando le prospettive di crescita anche per paesi a noi vicini come l'Italia per la quale è prevista una crescita zero. San Marino essendo fortemente calata nel territorio non può non preoccuparsene.

Non vorrei concludere con un messaggio negativo: si guarda lontano proprio per prevenire ed essere pronti."