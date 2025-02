ITALIA Una sammarinese al vertice di Assovernici: Benedetta Masi Una nomina che assume un'importanza strategica per un settore vitale dell'economia italiana e sammarinese

Una sammarinese al vertice di Assovernici: Benedetta Masi.

Benedetta Masi è stata nominata dal Consiglio Direttivo, nuovo Presidente di Assovernici, per il triennio 2025-2027. Succede a Giovanni Marsili. La sammarinese, erede di una delle famiglie più importanti dell'imprenditoria sammarinese, è stata vice Presidente dell’Associazione, ed è architetto con specializzazioni in Bioarchitettura e Comunicazione. Dal 2018 è CEO del Colorificio Sammarinese.

La sua nomina assume un'importanza strategica per un settore vitale dell'economia italiana e sammarinese: Assovernici, associazione che rappresenta il settore delle pitture e vernici per edilizia e industria, rappresenta infatti un comparto da fatturato annuo di 3,5 miliardi di euro.

“Nel mio mandato mi focalizzerò su tre priorità - dichiara la neo Presidente -. Intendo, in primo luogo, rafforzare le relazioni con tutta la filiera, promuovendo un dialogo costruttivo e sinergico tra i diversi attori, produttori, associazioni ed enti di riferimento. Lavorerò per potenziare la comunicazione in Associazione, valorizzare la percezione dei nostri marchi nel settore dei prodotti vernicianti e incrementare le opportunità di networking tra le imprese associate. Desidero infine consolidare la rendicontazione di sostenibilità per una cultura aziendale responsabile. I nostri strumenti saranno utili alle piccole aziende come guida e ai grandi gruppi come benchmark”.

Nominato anche il nuovo Consiglio direttivo col quale: “Ci aspetta una sfida impegnativa – aggiunge Masi –. Vogliamo consolidare il nostro ruolo nel settore e lavorare con enti e istituzioni per favorire politiche lungimiranti. La transizione ecologica richiede visione e azioni concrete: noi siamo pronti a fare la nostra parte".

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: