Unas: 'chiudete per ferie', l'invito agli artigiani e a chi non svolge servizi essenziali.

"La scienza e coscienza segnalano che per combattere la diffusione dell’epidemia è necessario evitare il più possibile il contatto ravvicinato tra le persone". Per questo UNAS lancia un appello, a tutti coloro che offrono servizi non essenziali rivolti verso la collettività: "Chiudiamo per ferie qualche giorno!!! Chiudiamo per ferie, stando il più possibile in casa. Solo così potremo sperare a breve in una inversione di tendenza"! "È difficile, lo sappiamo, ma è quello che tanta gente sensata chiede - prosegue l'Unione Artigiani, ad iniziare da coloro che sono in prima linea nel mondo sanitario: medici ed infermieri, gli eroi del 2020. Fintanto che gestibile nel breve o per evitare che venga imposto".

"Non è un fermarsi, conclude Unas, stiamo solo prendendo la rincorsa per tornare più carichi di prima!"



