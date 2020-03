Unas: dona all'Ospedale di Stato e propone aiuti alle imprese

Supera i 3700 euro la cifra destinata da Unas all'Ospedale di Stato. Gli Artigiani, oltre ad aderire alla campagna #TuttiUniti di associazioni datoriali e sindacati, hanno deciso di devolvere il 10% delle quote associative 2019. Il bonifico ammonta a 3.761,00 euro. Ma nel direttivo - avvenuto per via telematica (vedi foto) - sono stati affrontati anche gli aiuti alle imprese, e preso atto favorevolmente dello spostamento delle scadenze fiscali e di legge. Per Unas, resta il problema del supporto a chi si trova in situazione di indigenza, anche tra gli operatori economici e l'annullamento dei costi fissi in assenza di reddito. Su questo ultimo aspetto intende procedere ad una richiesta di decontribuzione per redditi da lavoro autonomo.

Per questo chiederà alle Segreterie competenti, in una specifica proposta, di abolire per l’anno 2020 i minimi contributivi, affinché coloro che non supereranno detta soglia di reddito su base annua, possano pagare su quello che effettivamente percepiranno! Pagamenti, Premio fiscale e scadenze: non tutti i pagamenti dovuti godranno di proroga. Per questo motivo si propone di esentare da sanzioni accessorie chi non potesse o tardasse per giustificato motivo, come reali difficoltà finanziarie.





