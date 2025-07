Unas inaugura la Corte dei mestieri: "E' la casa dell'artigianato e delle tradizioni"

Giovedì 10 luglio 2025, alle ore 18:00, è stata ufficialmente inaugurata la "Corte dei Mestieri", un nuovo polo a San Marino Città dedicato alla salvaguardia e allo sviluppo dell'artigianato e delle tradizioni.

L'evento ha visto la partecipazione autorevole dell'Eccellentissima Reggenza, a testimonianza della profonda sensibilità del Paese verso il valore dell'artigianato, della cultura tradizionale e della propria identità storica.

Promossa da UNAS Imprese, la Corte dei Mestieri si configura come un luogo dinamico, concepito per rivitalizzare gli antichi mestieri, promuovere l'artigianato artistico e favorire l'imprenditorialità che affonda le radici nelle tradizioni locali. L'obiettivo dichiarato è "coniugare passato, presente e futuro, sostenendo le competenze manuali e creative come pilastri dell’economia locale e del patrimonio immateriale sammarinese".

All'inaugurazione ha partecipato anche S.E. Mons. Domenico Beneventi, Vescovo di San Marino-Montefeltro. Anche perché, sottolinea l'associazione, tanti prodotti locali sono "ispirati alla figura del nostro amato Santo Marino , Patrono e Fondatore della Repubblica. Questo impegno si sviluppa anche attraverso il sostegno al “Cammino del Santo” , iniziativa turistico-religiosa volta a rafforzare l'identità culturale e spirituale del territorio, con una valenza tanto civile quanto religiosa".

Durante la cerimonia, è stata fortemente sottolineata l'importanza di sostenere progetti concreti come questo, che rappresentano "un esempio virtuoso di connessione tra cultura, lavoro e identità nazionale".

UNAS Imprese, inoltre, "ha ribadito l’impegno a valorizzare le eccellenze locali, creando occasioni di crescita e collaborazione tra generazioni e comparti produttivi". La Corte dei Mestieri, che si trova in via Federico D'Urbino, è destinata a diventare un centro dove manualità e creatività troveranno nuova linfa, in un dialogo costante con le radici storiche e la vocazione turistica della Repubblica di San Marino.