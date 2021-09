Unas, Luigi Ceccoli è il nuovo Presidente Standing ovation alla memoria per Gian Franco Terenzi

Unas, Luigi Ceccoli è il nuovo Presidente.

Unas vota compatta ed elegge Luigi Ceccoli a Presidente per il prossimo triennio. Durante l'Assemblea Generale, anche un momento di ricordo dello storico Presidente Gian Franco Terenzi, al quale è stata intestata la sala conferenze della sede dell'Associazione.

Dopo il salute del Presidente uscente Loretta Menicucci, l'intervento di Luigi Ceccoli, che guarda alle prospettive di sviluppo delle imprese artigiane e del mercato del lavoro. Invoca politiche di rilancio della formazione tecnica e professionale, quale “leva strategica per avvicinare le persone al mondo artigiano e delle piccole imprese”. Guarda ai giovani, ma anche ai meno giovani, “risorse importanti da riconvertire, ricollocare e per i quali creare canali privilegiati di ingresso. Formazione dedicata a chi il lavoro lo ha già – ha aggiunto – insieme alla formazione degli imprenditori per lo sviluppo d'impresa” in un mondo in continua evoluzione.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: